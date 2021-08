IL VIDEO MONDRAGONE. L’appartamento del comandante Bonuglia, una storia infinita. Pronta la delibera bomba

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Una storia davvero infinita, quella dell’appartamento in uso al Comandante della Polizia Municipale Bonuglia, con tutti i clamorosi risvolti che si sono susseguiti. Un punto pare lo stia mettendo l’amministrazione comunale, che sta cercando di rattoppare l’intera faccenda attraverso una clamorosa delibera che dovrebbe uscire a giorni, volta ad accontentare le richieste che il comandante avrebbe fatto in una nota inviata il 10 agosto scorso al sindaco Pacifico.

Nel breve video pubblicato all’interno dell’articolo, abbiamo cercato di spiegare in sintesi come potrebbe finire questa “storiella” tutta italiana.

Perdonateci un piccolo errore dovuto ad un lapsus del momento. Nel video parliamo di una fattura riguardante l’acquisto della cucina mentre invece è inerente all’acquisto dell’intera camera da letto, come riportato già in un precedente nostro articolo (CLICCA QUI PER LEGGERE).