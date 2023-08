IL VIDEO. MONDRAGONE. Renato Palmieri richiamato dall’amore per la propria terra: “Sogno la rinascita della mia città”

Un messaggio d’amore e di unione ai suoi concittadini affinche’ in una unica sinergia si possono mettere in campo tutti quegli strumenti utili al cambiamento

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) -“L’amore per la propria terra da solo buoni frutti“. Così diceva un tempo un famoso slogan pubblicitario riferendosi a ciò che un terreno ben coltivato può regalare ai suoi figli se trattato bene. In questo caso voglio usarlo per descrivere il legame ancora forte che esiste tra Renato Palmieri e la sua città d’origine. Renato da anni vive a Modena assieme alla sua famiglia, ma appena riesce ad avere qualche giorno libero, si precipita al sud per tuffarsi tra le braccia del suo territorio natio che vorrebbe veder rifiorire in qualche modo. Per questo ha voluto lanciare un messaggio d’amore e di unione ai suoi concittadini affinche’ in una unica sinergia si possono mettere in campo tutti quegli strumenti utili al cambiamento.