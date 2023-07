Necessario l’intervento dei vigili del fuoco

MONDRAGONE – Incidente, la scorsa notte intorno alle 3 circa in via Venezia. Nello scontro sarebbero coinvolte due vetture. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare un giovane rimasto incastrato tra le lamiere, affidato, poi, alle cure dei sanitari del 118.