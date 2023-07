IL VIDEO. MONDRAGONE. Tutti pazzi per la mozzarella di Gennaro Bianchino. L’oro bianco del Casertano protagonista indiscusso della Sagra della bufalina

La kermesse si terrà domani e domenica con stand lungo via Venezia.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Mancano poche ore all’avvio della nona edizione della “Sagra della Bufalina” che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 luglio 2023, lungo Via Venezia. Protagonista assoluta della kermesse, la mozzarella di bufala campana, La “perla bianca” della tavola italiana, che rappresenta uno dei prodotti per eccellenza del territorio casertano.

Non mancheranno stand di aziende vinicole e, a questo punto, come non menzionare il famoso vino Falerno, nettare degli Dei, e prodotti tipici locali tra cui la scrippella, dolce tipico mondragonese che viene preparato per festeggiare gli eventi nuziali. Per celebrare pienamente la mozzarella di bufala, siamo entrati nell’azienda di Gennaro Bianchino in via Castel Volturno, dove ogni giorno si producono oltre 20 quintali di questa prelibatezza esportata in tutta Europa. Siamo rimasti affascinati dall’intero processo di lavorazione del prodotto a marchio D.O.P e D.O.C che tra l’altro, come ci ha spiegato il noto imprenditore, deve rispettare, prima di finire sulle nostre tavole, tutti gli standard di qualità. Oltre ai prodotti enogastronomici, ad allietare le due serate ci sarà anche della buona musica. Sabato sera si esibiranno i “Bevitori Longevi”, mentre domenica sera salirà sul palco di Via Venezia il cantante neomelodico, Rosario Miraggio. Gli ingredienti preparati dal Comitato festeggiamenti, presidente Aldo Santamaria, per garantire alla comunità momenti di spensieratezza e di aggregazione, ci sono tutti, per cui non mancate.