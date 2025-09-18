IL VIDEO S.MARIA C.V. Automobilista si accorge che qualcosa non va, accosta e scappa: vettura avvolta dalle fiamme

In pochi minuti la situazione è degenerata

S.MARIA C.V. – Paura in tarda mattinata in via Firenze, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre transitava lungo la strada.

Erano circa le 11:50 quando l’automobilista, accortosi che qualcosa non andava nel veicolo, ha avuto la prontezza di riflessi di accostare in un parcheggio, scendere rapidamente e allontanarsi in sicurezza. Poco dopo, le fiamme hanno avvolto il mezzo.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, che ha provveduto a domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando il propagarsi del rogo ad altri veicoli o strutture circostanti.

Fortunatamente non si registrano feriti. Ancora da accertare le cause dell’incendio, ma non si esclude un guasto di natura meccanica o elettrica.