IL VIDEO. Spettacolo in mare, delfino incanta i bagnanti di BAIA DOMIZIA

Un incontro ravvicinato davvero speciale

BAIA DOMIZIA – Una giornata di mare che si è trasformata in un’esperienza indimenticabile per i tanti bagnanti presenti lungo il litorale di Baia Domizia. Nelle acque antistanti la costa, infatti, è stato avvistato un delfino che, con i suoi eleganti movimenti e spettacolari salti, ha regalato momenti di autentica meraviglia.

La scena ha subito catturato l’attenzione di grandi e piccoli, che hanno seguito con entusiasmo il cetaceo mentre nuotavano tranquilli, a pochi metri dalla riva. Un incontro ravvicinato raro e suggestivo, capace di trasformare una semplice giornata estiva in un ricordo destinato a restare impresso nel cuore di chi l’ha vissuto.

La presenza dei delfini, oltre ad avere un forte valore simbolico, rappresenta anche un segnale positivo per l’ecosistema marino: testimonia infatti la buona salute del mare e la ricchezza della biodiversità. Non a caso Baia Domizia si fregia da anni della Bandiera Blu, riconoscimento che premia la qualità delle acque, delle spiagge e dei servizi offerti.