IL VIDEO. Viaggio nel degrado del cimitero di CASERTA. Napoletano FdI: “interventi immediati per tutelare la dignità dei defunti”

Il video girato questa mattina documenta il persistere delle criticità del camposanto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – “Le immagini riprese oggi mostrano con evidenza il completo stato di abbandono della struttura. Gli ascensori sono tuttora fuori servizio, rendendo impossibile l’accesso ai piani superiori per anziani e persone con difficoltà motorie. L’accessibilità resta gravemente compromessa, violando i diritti fondamentali dei cittadini

Le immagini riprese questa mattina sono l’ennesima prova – scrive il consigliere di FdI – dell’inerzia inaccettabile dell’amministrazione comunale di fronte a un problema che si protrae da anni. Rinnovo con ancora più forza la richiesta già presentata al Prefetto di disporre l’immediata chiusura del cimitero fino a quando non saranno garantite le condizioni minime di sicurezza e accessibilità per tutti i cittadini.

Non è più tollerabile ignorare questa emergenza. Le immagini parlano chiaro: è tempo che le autorità competenti si assumano le proprie responsabilità e intervengano con la massima urgenza per tutelare la dignità dei defunti e il diritto dei cittadini di commemorare i propri cari in condizioni di sicurezza.”

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI