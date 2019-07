CAPUA – (t.p.) E’ stata modificata la misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, a carico del poliziotto, originario di Capua, ma in servizio presso l’ufficio immigrazione della questura di Napoli, colpito il 23 maggio scorso da ordinanza cautelare per associazione a delinquere finalizzata a favorire immigrazione clandestina.

Si tratta di Flavio Scagliola.