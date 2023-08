Imprenditore esce per cena con la famiglia e ladri acrobati “ripuliscono” la casa

SAN FELICE A CANCELLO – Erano le ventidue quando un gruppo di malviventi si è arrampicato al primo piano di un’abitazione di via Ara di Diana a San Felice a Cancello. Obiettivo: la casa di un imprenditore suessolano.

Forse hanno tenuto sott’occhio la casa, visto che nessuno era in casa in quel momento, essendo andati, l’imprenditore e la sua famiglia, a far visita a degli amici residenti non distanti dalla loro abitazione.

I ladri sono riusciti a portar via oro e oggetti di valore, oltre che denaro contante, come registrato dalle immagini di videosorveglianza che, in questa occasione, non sono riuscite a “salvare” dal raid la famiglia.