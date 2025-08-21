Imprenditoria casertana in lutto, muore Peppino Di Paolo: per decenni punto di riferimento Renault e Peugeot

Cuore pulsante della concessionaria F.lli Di Paolo, diventata un punto di riferimento per il territorio

CELLOLE/SESSA AURUNCA – Lutto nell’imprenditoria: è venuto a mancare Giuseppe Di Paolo, conosciuto da tutti come Peppino, figura storica e stimata del settore automobilistico.

Per anni è stato il cuore pulsante della concessionaria F.lli Di Paolo, diventata un punto di riferimento per il marchio Renault a Sessa Aurunca e per la Peugeot a Formia. Con professionalità, dedizione e valori solidi, Peppino ha rappresentato un autentico pilastro per il territorio

A ricordarlo, con parole di profonda commozione, è stato il sindaco Guido Di Leone, che ha voluto sottolineare l’eredità umana e morale lasciata da Peppino:

“Un pensiero speciale va a Franco, che ne sono certo, continuerà a tenerne viva la memoria con l’amore e la dignità che sempre hanno contraddistinto questa famiglia. Fa male sapere che Peppino non sia più tra noi. Oggi piangiamo la perdita di un vero Signore, di un uomo che ha lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino”.

La scomparsa di Giuseppe Di Paolo rappresenta non solo la perdita di un imprenditore capace e apprezzato, ma anche di una figura di riferimento umano, ricordata per la sua gentilezza, il rispetto verso gli altri e la capacità di creare rapporti autentici.