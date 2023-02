In fiamme l’abitazione di un noto imprenditore: indagano i carabinieri

I vigili del fuoco hanno operato per ore prima di riuscire a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata

SESSA AURUNCA – Grande spavento, ieri notte, nella comunità di Piedimonte, frazione di Sessa Aurunca.

CAPANNO AVVOLTO DALLE FIAMME

Un incendio ha interessato un capanno, con tettoia in legno, facente parte dell’abitazione di un noto imprenditore della zona. Le fiamme hanno avvolto pezzi di barche, motori e altre cose custodite nel deposito. Sul posto hanno operato, per ore, i vigili del fuoco di Mondragone, riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo

INDAGANO I CARABINIERI

Le

indagini sono affidate ai carabinieri della locale compagnia. Al momento nessuna ipotesi sarebbe esclusa.