In fiamme pneumatici, elettrodomestici, bidoni di vernici, plastiche: non se ne può più. PIROMANE ARRESTATO

Vigili del Fuoco sul posto

PONTELATONE – Nella tarda serata di ieri 29 agosto, i carabinieri della Stazione di Formicola, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne pakistano, regolare sul territorio nazionale, con l’accusa di incendio doloso e combustione illecita di rifiuti.

Intorno alle ore 22:00, durante un’attività di perlustrazione nelle campagne di Pontelatone, i militari hanno notato una densa colonna di fumo nero levarsi da un vecchio casale.

Giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre stava dando alle fiamme un ingente cumulo di rifiuti accatastati abusivamente nel cortile dell’edificio, trasformato di fatto in una discarica.

Il materiale bruciato comprendeva pneumatici fuori uso, elettrodomestici, bidoni di vernici, plastiche e altri scarti potenzialmente pericolosi. Per la catalogazione e la verifica della pericolosità dei rifiuti è stato interessato personale dell’ARPAC.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme, mentre l’area interessata dall’incendio è stata, dai carabinieri, posta sotto sequestro.

L’operazione rientra nel più ampio piano di intensificazione dei controlli disposto dall’Arma dei Carabinieri per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella provincia di Caserta.