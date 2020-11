In giro con la cocaina in auto, 32enne arrestato dai carabinieri

PIGNATARO MAGGIORE – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Capua, nel corso di un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di S.V., cl. 1988, residente a Pignataro Maggiore.

I militari dell’Arma hanno intercettato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto, a bordo della propria autovettura, in via Cardinale Bellarmino. A seguito dell’immediato controllo e della perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un involucro di plastica contenente gr. 10.4 di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire gr. 0.51 di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, un accendino e due coltellini intrisi di hashish.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

S.V. è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.