In trasferta a CASERTA ruba uno zaino: 39enne preso dalla polizia

Deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato in stato di libertà un 39enne domiciliato nella provincia di Napoli, in quanto resosi responsabile del reato di furto con destrezza.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo al fenomeno dei reati predatori, personale della Squadra Volante della Questura di Caserta, in pattuglia moto denominata “Nibbio”, nel transitare in questo Corso Giannone, bloccava un uomo che, pochi istanti prima, si era appropriato di uno zaino appoggiato su un muretto nei pressi di un cantiere edile sottratto al direttore tecnico dei lavori.

Lo stesso, accortosi del furto, allertava nell’immediato gli operatori della pattuglia che era in transito in quel momento, che riuscivano a fermare il malfattore che con l’ausilio di una volante del locale U.P.G., veniva condotto negli uffici della Questura.

Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.