In trasferta per spacciare eroina, 36enne arrestato dalla polizia

Altre tre persone sono state denunciate

CASAGIOVE – Agenti del Commissariato di P.S. Formia nel corso di mirati servizi di contrasto al traffico di stupefacenti in Scauri di Minturno ha proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario residente in Casagiove di anni 36, per il reato di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché ha proceduto alla denuncia in stato di libertà, in concorso, di altri tre cittadini extracomunitari.

Nella circostanza gli uomini della Polizia una volta giunti in Scauri di Minturno, si appostavano, e notavano un giovane che con fare sospetto stazionava nei pressi di un’attività commerciale. Di lì a poco giungeva un’auto con a bordo quattro persone, da cui scendeva la persona poi arrestata, che cedeva un involucro di cellophane contenente sostanza positiva al narcotest risultante eroina, per un peso lordo di grammi 2,65 ricevendone in cambio la somma di €120 in banconote di vario taglio. Pertanto, immediatamente si procedeva al fermo di entrambi i soggetti che venivano perquisiti e si poneva in essere un inseguimento dell’autovettura con a bordo le altre tre persone, anche con l’ausilio di personale in divisa, che nel frattempo si era data alla fuga e che con non poche difficoltà si riusciva a fermare.

A seguito della perquisizione all’interno del veicolo veniva rinvenuto e sequestrato un coltello tipo machete della lunghezza totale di cm 42 circa e un altro coltello della lunghezza di circa cm 22 circa, e pertanto i tre soggetti che erano all’interno dello stesso venivano anche deferiti per la violazione dell’art.4 L.110/75. All’esito di tutta l’attività, il giovane extracomunitario è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.