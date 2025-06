In un momento di follia beve mezzo flacone di insetticida: uomo in codice rosso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Un uomo ha tentato di togliersi la vita ingerendo insetticida ieri sera, mercoledì 25 giugno, in via Spadaro. Dopo aver bevuto circa mezzo flacone del prodotto, l’uomo è stato soccorso dalla Polizia e trasportato in codice rosso all’ospedale Pineta Grande della città castellana.

Nonostante le gravi condizioni iniziali, il paziente – che non risulta avere precedenti psichiatrici noti – è attualmente vivo e sotto osservazione medica. Le sue condizioni rimangono serie ma stabili. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del gesto.