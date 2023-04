“In volo verso il futuro”: l’Aeronautica Militare celebra il secolo di vita

Celebrazioni a S. Maria Capua Vetere e paesi limitrofi (San Tammaro, Curti) a cura della locale Sezione dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia’

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’Aeronautica Militare ha programmato una serie di grandi eventi per celebrare il suo primo secolo di vita che si svolgeranno per tutto il 2023.

Il 28 Marzo 2023 nei cieli di Roma si è svolta una grande manifestazione aerea in ripresa diretta su RAI1: Una ottantina di velivoli, provenienti dai Reparti di Volo di tutta Italia, con un tempismo perfetto, hanno composto il numero 100 e poi hanno solcato lo stesso cielo in parata, a gruppi di velivoli simili, agli occhi di una gremita Piazza del Popolo e Via del Corso.

L’immancabile Pattuglia Acrobatica Nazionale ha reso omaggio al Paese, rappresentato in primis dal Presidente Mattarella mentre in serata veniva trasmesso il film documentario su Francesco Baracca interpretato da Beppe Fiorello.

Le Basi Militare dell’Aeronautica in concomitanza di mattina alla stessa ora hanno effettuato una solenne alzabandiera per poi aprirsi ai visitatori per un Open Day con ampia esposizione di velivoli che poi sarà ripetuto nel corso dell’anno.

Sul nostro territorio non poteva mancare all’evento la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare (SSAM) di Caserta, il 9° Stormo di Grazzanise il cui distintivo è proprio quel cavallino rampante adottato da F. Baracca che poi fu donato alla Ferrari, per non parlare del Gruppo Difesa Aerea di Licola (DAMI), dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e per finire con l’Aeroporto Militare di Capodichino.

Le

Celebrazioni si susseguiranno in tutto Italia per tutto il 2023 con un fitto calendario.

La locale Sezione di S. Maria Capua Vetere dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, la cui sede centrale è a Roma, non poteva non far partecipe la cittadinanza di tale evento portando direttamente nel cuore della città ed in particolare nei giovani, l’ardore e la passione per la Forza Armata che opera esclusivamente nei cieli.

E così, grazie alla ferma volontà di un gruppo di soci e con il beneplacito della sede di Roma, con il supporto dell’Aeronautica Militare di Caserta e Grazzanise, con il patrocinio del Comune di S. Maria Capua Vetere e San Tammaro e con il sostegno di alcuni benefattori locali, prima di tutto la Sagres, ha programmato una serie di iniziative tra le quali:

Una “Esposizione Aeronautica” Domenica 16 Aprile, in Piazza Mazzini, in collaborazione con

l’Aeroclub Volturno Fly di Limatola;

il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Centro Diurno Polifunzionale di SMCV;

l’Associazione Modellismo Arte Storia Cultura (MASC) di SMCV;

la Protezione Civile Regione Campania – Città di SMCV.

Nell’occasione sarà esposto un Sky Arrow (velivolo leggero a due posti ad ala alta ed elica posteriore, prodotto dalla Magnaghi Aeronautica di Napoli); modelli di velivoli dell’Aeronautica Militare e del MASC ed altro materiale a tema e dimostrazioni della Protezione Civile con droni.

Sarà distribuito un libro dal titolo “ L’Associazione e l’Aeronautica (militare e civile) dell’ager Campanus” ed inoltre vi sarà una piacevole sorpresa per i ragazzi che vogliono avvicinarsi al fantastico mondo del volo!

L’Esposizione sarà replicata, in forma ridotta, nelle Citta di San Tammaro e di Curti, quest’ultima in collaborazione con la locale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR), oltreché con i relativi Comuni ed altre Associazioni.

Nell’occasione parteciperanno, oltre alle Autorità Civile e Religiose, delegazione degli Enti aeronautici viciniori (SSAM-CE, 9° Stormo Grazzanise, 22° Gruppo DAMI Licola, Accademia Aeronautica Pozzuoli, Aeroporto Capodichino Comando, UTT ed STD.

In contemporanea è stato già avviato il Concorso di Disegno “Volere Volare” per i ragazzi degli Istituti Comprensivi (Elementari e Medie) al quale hanno già aderito numerose Classe con le loro Insegnanti e Dirigenti. La giornata conclusiva e premiazione avverrà Martedì 23 Maggio in un’ampia piazza ove si presenterà un’altra gradevole sorpresa dal cielo. La Sagres, unendo il suo grandissimo attaccamento alla sua città di origine, appoggia e sponsorizza il Concorso e premierà in esclusiva i vincitori.

Infine in autunno si terrà un Convegno Aeronautico in collaborazione con l’Università Vanvitelli e l’inaugurazione della Sala del Centenario presso la sede dell’Associazione ove sarà riprodotto il disegno miglior classificato del concorso, in aggiunto al logo del Centenario.

Tutte le celebrazioni saranno all’insegna del progetto di beneficienza dell’Aeronautica Militare “Un dono dal Cielo per l’AIRC”, nel corso delle quali sarà promossa una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di macchinari di ricerca oncologica di ultima generazione da destinare all’IFOM – Istituto AIRC di Oncologia Molecolare.

Gli aggiornamenti/dettagli al programma saranno di volta in volta diffusi attraverso i “social”.