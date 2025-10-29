Incendio in abitazione nel cuore di S. MARIA C.V.: attimi di terrore, ragazza ferita nel tentativo di salvarsi

Grande la paura tra i residenti della zona, che hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Santa Maria Capua Vetere, dove un incendio è divampato in un appartamento situato in via Roma, nel pieno centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia Municipale, che con una pattuglia hanno effettuato un primo intervento di messa in sicurezza e assistenza ai residenti. È stato poi richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area.

Secondo una prima ricostruzione, all’interno dell’abitazione, al momento del rogo, si trovavano una madre e i suoi figli. Una delle figlie, nel tentativo disperato di mettersi in salvo, si sarebbe ferita a un braccio cercando di rompere un vetro per aprirsi una via di fuga. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione: la giovane è rimasta lievemente ferita e soccorsa sul posto dal personale sanitario.

L’appartamento, gravemente danneggiato dalle fiamme e dal fumo, è stato dichiarato inagibile. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

Grande la paura tra i residenti della zona, che hanno assistito con apprensione alle operazioni di soccorso ma hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per il rapido intervento delle forze dell’ordine e dei pompieri.