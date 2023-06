Incendio in piena notte: distrutta nota pizzeria

A scatenare il rogo un corto circuito

ORTA DI ATELLA – Incendio distrugge pizzeria. Una chiamata al 115 intorno alle 4 dell’altra notte ha allertato i vigili del fuoco per un incendio alla pizzeria “Salvatore Caiazza 3.0” in via Martiri Atellani a Orta di Atella. Sul posto si è portata una squadra dei caschi rossi dal distaccamento di Marcianise che hanno domato le fiamme e messa in sicurezza l’area. A scatenare il rogo un corto circuito