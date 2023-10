Incendio in un’abitazione: 30enne in ospedale per intossicazione

Probabilmente a causa di un corto circuito

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Incendio in un’abitazione, si è temuto per il peggio. Ieri sera all’ora di cena, alle 21:30 circa in via Scirea ad Orta di Atella, mentre una famiglia stava cenando si è sviluppato un terribile incendio, pare a causa di un cortocircuito. La famiglia è scappata fuori, mentre un figlio 30enne ha cercato di spegnere le fiamme intossicandosi col fumo. Sul posto I vigili del fuoco hanno domato l’incendio mentre il giovane è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.