Incidente in autostrada: famiglia coinvolta, tre minorenni in ospedale

Nessuna grave conseguenza, ma disagi alla circolazione ancora in corso

CASERTA – Mattinata complicata per gli automobilisti in transito sull’asse autostradale del casertano. Intorno alle 12, in autostrada all’altezza di Capua, un impatto tra due vetture ha richiesto l’intervento dei soccorsi. A bordo di uno dei mezzi viaggiava una famiglia, con tre ragazze tra i 10 e i 14 anni: tutte sono state accompagnate in ospedale per controlli, ma non risultano in gravi condizioni.

Alla viabilità già intensa si sono aggiunte le conseguenze del sinistro: traffico rallentato e disagi si registrano tuttora sull’A30, in prossimità del nodo con l’A1 in direzione della Capitale. Autostrade per l’Italia invita alla prudenza e segnala ancora criticità nel tratto.