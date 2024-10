Direzione Napoli

MARCIANISE – Incidente in autostrada A1 direzione Napoli tra il bivio A1/A30 Caserta-Salerno e il bivio A1/Raccordo Caserta sud per incidente. Probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia che in queste ore sta interessando la nostra provincia un Fiat Doblò ha violentemente tamponato, sulla corsia di sorpasso, un autotreno. Traffico Rallentato (dal km 739.4 )