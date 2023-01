INCIDENTE IN AUTOSTRADA. Verso nord col minibus per lavoro: un morto e 4 feriti

CASERTA – Stavano andando a lavorare in Lombardia ma il viaggio si è tragicamente fermato mercoledì

pomeriggio, a circa 5 chilometri dal casello autostradale di Orvieto (chilometro 455) in direzione nord: il conducente di un furgone con a bordo sei persone – tutti operai di nazionalità italiana, residenti nel meridione e dipendenti della stessa ditta – ha perso il controllo del veicolo, che è sbandato e si è ribaltato lungo la corsia di sorpasso.

Un passeggero – 50enne residente a Caserta – ha perso la vita sul colpo mentre altri quattro colleghi sono rimasti feriti –

due in condizioni più serie ma non sarebbero in pericolo di vita ed altri due in maniera più lieve – e trasportati dal 118 al

pronto

soccorso dell ‘ospedale di Orvieto. Una sesta persona è rimasta invece illesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Orvieto, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli, i vigilidel fuoco del distaccamento orvietano, i sanitari e gli addetti di Autostrade.Significativii disagi per la viabilità, con la chiusura temporanea del tratto di A1 e uscita obbligatoria ad Orte. Lastrada è stata riaperta intorno alle 19.00