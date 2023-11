INCIDENTE IN COMUNE: ferito alla testa mentre aspetta il turno

AVERSA – E’ stato trasferito all’ospedale Moscati di Aversa il cittadino normanno rimasto ferito alla testa dopo una brutta caduta mentre si trovava all’interno del municipio.

L’uomo doveva sbrigare una pratica e, mentre si stava dirigendo verso l’ufficio, per cause ancora da accertare, avrebbe messo il piede in fallo.

Una brutta caduta che ha provocato una lesione alla testa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato portato in ospedale.