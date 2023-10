Incidente in officina: 53enne inala l’acido della batteria. Corsa in ospedale

Sul posto gli uomini dell’Ispettorato del Lavoro.

SPARANISE. Brutto incidente sul lavoro, oggi pomeriggio, in via Posta Vecchia a Sparanise, presso l’officina Feola. Il 53enne Antonio Cipro, mentre si trovava al lavoro, ha inalato l’acido di una batteria. Dato l’allarme, sul posto è giunta un’ambulanza del 118. L’uomo è arrivato all’ospedale di Sessa Aurunca in codice rosso, mentre presso l’officina sono giunti gli uomini dell’Ispettorato del lavoro.