Incidente nel capannone: operaio 35enne in codice rosso al pronto soccorso
31 Agosto 2025 - 09:28
GRICIGNANO D’AVERSA – Un lavoratore ha subito un grave trauma nel turno serale in uno stabilimento della zona industriale di Gricignano di Aversa.
L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte. L’uomo, un trentacinquenne di Portici, era impegnato in un reparto adibito allo stoccaggio di generi alimentari.
È rimasto coinvolto in un evento che gli ha provocato profonde ferite agli arti inferiori. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasportato in codice rosso al presidio ospedaliero più vicino.
Sul luogo sono intervenuti anche i militari dell’Arma e gli ispettori per accertare le responsabilità e ricostruire la catena degli eventi. I rilievi sono in corso per appurare le cause dell’accaduto.