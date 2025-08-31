Incidente nel capannone: operaio 35enne in codice rosso al pronto soccorso

GRICIGNANO D’AVERSA – Un lavoratore ha subito un grave trauma nel turno serale in uno stabilimento della zona industriale di Gricignano di Aversa.

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte. L’uomo, un trentacinquenne di Portici, era impegnato in un reparto adibito allo stoccaggio di generi alimentari.

È rimasto coinvolto in un evento che gli ha provocato profonde ferite agli arti inferiori. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure e lo hanno poi trasportato in codice rosso al presidio ospedaliero più vicino.

Sul luogo sono intervenuti anche i militari dell’Arma e gli ispettori per accertare le responsabilità e ricostruire la catena degli eventi. I rilievi sono in corso per appurare le cause dell’accaduto.