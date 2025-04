Incidente nell’azienda agricola, giovane travolta da una bufala

Indagini in corso da parte delle autorità competenti al fine di per comprendere le circostanze che hanno portato all’accaduto

CASTEL VOLTURNO/CASAL DI PRINCIPE – Incidente, questa mattina, in un’azienda agricola i n via Centauro, a Castel Volturno. Una dipendente, 30 anni di Casal di Principe, è stata travolta da una bufala riportando un politrauma di entità rilevante.

Allertati i soccorsi sul posto è giunta l’ambulanza, che ha trasportato la giovane in condizioni serie presso la clinica Pineta Grande. Indagini in corso da parte delle autorità competenti al fine di per comprendere le circostanze che hanno portato all’accaduto.