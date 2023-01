Incidente stradale sotto la pioggia battente: coinvolti sei giovanissimi. Due in ospedale

TEANO Sei giovani coinvolti in un incidente stradale lungo viale Ferrovia, due dei quali finiscono in ospedale. L’incidente √® avvenuto nella notte tra marted√¨ e mercoled√¨, quando nella zona pioveva a dirotto. Probabilmente per tale ragione, una vettura ha tamponato l’auto che la precedeva. Per i sei ragazzi, tutti di Teano, una gran paura ed i due feriti sono poi stati trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca dove sono stati medicati dai sanitari di turno. Sul luogo dell’incidente, invece, i carabinieri di Vairano Scalo per i rilievi del caso.