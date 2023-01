Incidente sui binari: ECCO CHI E’ l’uomo travolto da un treno

CASAL DI PRINCIPE – Emergono nuovi dettagli sul dramma andato in scena questa mattina, poco dopo le otto, a Casal Di Principe. Sembrerebbe essere uno straniero l’uomo investito da un treno in corsa lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli, nei pressi della stazione di Albanova, tra Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. Il macchinista accortosi di una presenza sui binari è riuscito a frenare giusto in tempo: l’uomo, per alcuni testimoni si sarebbe trattato di un gesto volontario, è rimasto ferito ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita