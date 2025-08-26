IL NOME. Incidente sul lavoro: operaio 58enne muore folgorato

Stava lavorando ad una cabina Enel

FRANCOLISE – Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone, a Francolise. Perde la vita Demetrio Rima, 58 anni, originario di Casal di Principe e ivi residente. La vittima era un dipendente della ditta CEBAT SPA con sede in San Cipriano D’Aversa stava eseguendo dei lavori di manutenzione in una cabina dell’Enel, quando è rimasto folgorato.

Scattata la richiesta d’aiuto sul posto si sono portati i sanitari del 118 ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sequestrata l’area e avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e capirne le cause effettive. Sul posto anche tecnici specializzati ASL per incidenti sul lavoro e NIL.