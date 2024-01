Incidente sul lavoro. Vigilante 29enne travolto da un camion: è grave

Ricoverato in prognosi riservata ed in pericolo di vita per un grave trauma da schiacciamento

CARINARO/GRICIGNANO DI AVERSA – Sono ore di apprensione quelle che stanno vivendo, da ieri, la comunità di Carinaro e quella di Gricignano Di Aversa, raccolte in preghiera per Andrea giovane guardia giurata, 29 anni, rimasto gravemente ferita a seguito di un grave incidente sul lavoro avvenuto ieri, 30 gennaio, in uno stabilimento nella zona Asi di Pignataro Maggiore.

Il giovane stava effettuando un controllo nella zona d’ingresso quando è stato travolto da un mezzo pesante restando schiacciato contro un’auto. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Caserta dove, ricoverato in prognosi riservata, ed in pericolo di vita per un grave trauma da schiacciamento