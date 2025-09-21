Incidente sulla Domiziana, 24enne centauro finisce in ospedale

Un giovane motociclista ha perso il controllo della sua moto nel tentativo di evitare un’auto e…

MONDRAGONE – Un giovane motociclista di 24 anni, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14:10 lungo la Via Domiziana, all’altezza di Mondragone.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato coinvolto in un sinistro mentre era in sella alla sua moto, di cui aveva perso il controllo dopo una manovra repentina per evitare un contatto con un’auto e volando sull’asfalto.

Le dinamiche precise dell’accaduto sono ancora da accertare. È stato trasportato in codice rosso verso una struttura ospedaliera per le urgenti cure del caso.