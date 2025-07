Incidente sulla Variante, corsa in ospedale per un centauro

Nello schianto non risultano coinvolti altri mezzi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – Incidente, ieri, lungo la Variante Anas nel territorio di Casagiove nei pressi dell’uscita per San Leucio per un centauro 65enne.

L’uomo in sella alle due ruote, per cause ancora in corso di accertamento ne ha perso il controllo cadendo rovinosamente al suolo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che stabilizzato l’uomo lo hanno trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e affidato alle cure dei medici a causa di un trauma cranico riportato