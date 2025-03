Incidente sull’Asse Mediano, auto finisce contro il guardrail

Poco prima dello svincolo per Succivo

SUCCIVO – Incidente, questa mattina, sull’Asse Mediano,nei pressi dello svincolo per Succivo. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto ha sbandato finendo la propria corsa contro il guardrail.

Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas che stanno procedendo al ripristino delle condizioni di sicurezza lungo l’arteria. Saranno poi i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine a fare chiarezza sulle cause dell’incidente.