INCREDIBILE DESTINO. Si ribalta con l’auto sul viale Carlo III. Decine di capriole e di piroette. Ecco che fine ha fatto il conducente

SAN NICOLA LA STRADA – Ci sono in incidenti che, per la loro dinamica, fanno temere un esito tragico alle persone che hanno la ventura di assistervi. Auto che si ribalta i con alcune terribili capriole. Che si avvita i più volte su loro stesse. Pensi che chi si trova in quell’auto al posto sbagliato al momento sbagliato non abbiano potuto scampare ad un destino fatale.

Non a caso, chi allerta i soccorsi, chi chiama il 118 e racconta quello che ha visto. attiva automaticamente un codice rosdo. Poi, quando l’ambulanza. Di solito insieme su carabinieri o alla polizia arrivano sul posto, ti accordi che ia persona o le persone che si trovavano in quell’abitacolo al momento del pauroso incidente, non sono morti. Magari sono lì acciaccati, magari tramortiti dallo choc, ma sono vi i e molto spesso nemmeno seriamente feriti.

E tu rendi conto che le auto del 2023 sono molto più sicure e protettive di quelle degli anni Ottanta, Novanta e anche di quelle dei primi anni di questi secolo. Quarant’anni fa, trent’anni fa quella persona, quelle persone sarebbero morte, oggi quell’intervento di soccorso, tecnicamente definito “codice rosso per dinamica” si trasformi in un codice giallo una volta constatata o constatate la condizione o le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.

A questa categoria di sinistri appartiene quello accaduto stanotte lungo il famigeratissimo viale Carlo III, nel territorio del Comune di San Nicola la Strada.

Spaventose le piroette disegnate da un’auto lanciata a forte velocità. Un corss fermata da qualche ostacolo che il conducente, evidentemente non lucidissimo, non è riuscito a evitare e che ha fatto da leva, da trampolino. Anche stavolta la cellula di sopravvivenza dell’auto ha retto e l’ambulanza del 118, arrivata in codice rosso, h potuto soccorrerlo con una relativa tranquillità, conducendolo poi al pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta.di e ira è ricoverato per le ferite riportate.