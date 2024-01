INCREDIBILE. Lite tra maestre finisce a botte: carabinieri e ambulanza alla scuola elementare

Venerdì mattina l’increscioso episodio.

CAPUA. Non ci si aspetta certo che a darsela di santa ragione siano due maestre. Eppure anche questo è accaduto: venerdì mattina nella scuola primaria di via Brezza, rione Porta Roma a Capua, che è uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo Pier delle Vigne, mentre i bimbi stavano facendo lezione delle urla sono arrivare dai corridoi. Le grida scaturivano proprio dalla lite in corso tra una maestra titolare di cattedra ed una docente di sostegno. Le due, dalle parole, sono passate presto ai fatti, con una aggressione fisica avvenuta nei bagni della scuola.

I primi di intervenire sono stati gli operatori Ata. Successivamente, sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Capua ed un’ambulanza. Le due insegnanti non hanno avuto bisogno della soccorso dei sanitari, certo per loro si prevedono conseguenze disciplinari.