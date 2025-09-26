Incredibile storia a CASERTA città: Carabinieri sventano un furto e salvano la vita al proprietario dell’auto. Ecco com’è andata

L’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale…

CASERTA – Nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2025, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di rubare un’autovettura in via Giulia a Caserta.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 4.35, quando una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio, ha notato una Fiat Uno di colore verde con i fari spenti. A bordo, vi era un uomo che, chinato sul volante, stava armeggiando con le mani sotto la plancia.

Alla vista dei militari, il 52enne ha tentato di aprire lo sportello, probabilmente per darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato. Identificato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. All’interno dell’auto, risultata intestata a un pensionato casertano, i carabinieri hanno rinvenuto uno zaino nero contenente arnesi da scasso (tronchese da 35 cm, forbice, tre spadini in ferro) e due chiavi di diversa sagomatura.

Nell’auto, inoltre, sono stati trovati anche una pistola a salve con relativo munizionamento e altri oggetti atti allo scasso.

Il 52enne, arrestato per tentato furto aggravato, verrà giudicato per direttissima.

Il veicolo recuperato, è risultato di proprietà di un 77enne residente a Caserta, che è stato quindi contattato telefonicamente dai carabinieri per la formalizzazione della denuncia e la restituzione dell’auto . Nella circostanza i militari dell’Arma, nel corso della conversazione telefonica si sono accorti che l’anziano, nonostante la gioia di riavere la propria auto, si mostrava particolarmente affaticato ragione per la quale i militari dell’Arma hanno deciso di raggiungerlo presso la sua abitazione allertando il 118.

Il tempestivo intervento dei carabinieri e sanitari hanno così permesso di salvargli la vita. Infatti, l’uomo trasportato d’urgenza in ospedale è risultato affetto da un edema polmonare.