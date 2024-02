Indagine sulla morte di Massimo Golino: aveva già tentato di “farlo”, ma non è scattato il TSO

MARCIANISE – Avrebbe trovato a farsi del male, ad uccidersi in due occasioni precedenti allo scorso 14 gennaio, giorno in cui Massimo Golino si è lanciato dal terzo piano dell’abitazione di via Manzoni, a Marcianise.

Sul decesso dell’avvocato e politico è stato ascoltato dagli inquirenti un medico dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato ricoverato Golino a seguito delle lesioni che si era causato.

L’avvocato chiese con forza di essere dimesso dal pronto soccorso del capoluogo. Cosa che poi avvenne, nonostante quello che era successo, ovvero gli atti autolesionisti.

Visto l’andamento drammatico che stava prendendo la vicenda, c’erano i presupposti per attivare il trattamento sanitario obbligatorio? Proprio per questo sta indagando l’amore di Santa Maria Capua Vetere.