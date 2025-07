Infermiera distrutta dagli orari del 118 va a muso duro con la coordinatrice: “Ti faccio passare un guaio”. E ora è sotto processo

CASERTA – Sta arrivando ad una conclusione il processo nei confronti di un infermiera di Maddaloni sessantenne, denunciata dall’ex coordinatrice del 118 di Caserta, Rosa Lomascolo.

Componente del personale sanitario del 118 dell’Asl di Caserta, la donna avrebbe minacciato la Lomascolo con frasi come: “Ti denuncio per mobbing e ti faccio passare un guaio anche sul lavoro, vedrai”, dopo un disaccordo sulla modifica degli orari, a suo avviso troppo pesanti e afflitivi nei suoi confronti.

Nelle scorse ore si sarebbe dovuto tenere il processo, ma, ancora una volta, la Lomascolo non si è presentata tipo la rendendo impossibile procedere. L’udienza è stata rinviata all’aprile del 2026 perché mancava la cartolina di ritorno dell’avviso di citazione alla parte offesa.

Nel caso in cui la ex coordinatrice del 118 non dovesse presentarsi in aula, come è avvenuto nella prima udienza, si attiverà la remissione tacita di querela e l’infermiera potrà superare questa querelle giudiziaria vivono in cui è stata accompagnata a passo passo dall’avvocato Rosa Piscitelli.