Internato a Dachau e Mathausen. Muore a 105 anni uno degli ultimi sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti

ALVIGNANO – Si sono tenuti oggi ad Alvignano i funerali di Antonio Morelli, deceduto a 105 anni. L’uomo, reduce della Seconda Guerra Mondiale, era tra i pochi sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti ancora in vita. Internato a Dachau e Mathausen, non aveva mai dimenticato, e non aveva mai smesso di raccontare: dai suoi ricordi è stato tratto il libro “Il Fabbricatore di Ali” di Antonio Morelli. Le esequie si sono svolte oggi, 3 settembre, alle ore 16:30 nella chiesa di San Pietro e Paolo.