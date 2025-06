INTERNAZIONALI FEMMINILI DI TENNIS. Arrivano subito le sorprese nel primo turno, oggi in campo gli ottavi

Concluso il primo turno della 36ª edizione degli Internazionali Femminili della città di Caserta, cadono da subito alcune teste di serie

CASERTA (alfonso centore)- Si è concluso nella giornata di ieri il primo turno di questa edizione degli Internazionali Femminili della città di Caserta, manifestazione che come ogni anno riempie il circolo di Via Laviano e offre agli spettatori grandi qualità tecniche da parte delle giocatrici che solcano i campi in terra rossa.

Non mancano, come al solito, i colpi di scena all’interno del tabellone già dalle prime fasi. È proprio la testa di serie numero uno Lanlana Tararudee (181 WTA) a pagarne le spese per un problema fisico che la costringe al ritiro nel terzo set ( 5-7/6-0/4-1 rit.) contro l’ucraina Strakhova che stacca così il pass per il secondo turno, in cui sfiderà l’italiana Alessandra Mazzola, 619 WTA, anche lei protagonista di una vittoria in due set per 6-3/7-5 su Federica Di Sarra.

Esordio amaro anche per l’astro nascente del tennis italiano Tyra Grant, autrice di una partita dalle mille sfumature che l’ha vista arrendersi alla francese Rakatomanga Rajaonah, 244 WTA, con il punteggio di 6-2/0-6/6-4. La vincitrice accoglie l’argentina Jazmin Ortenzi, testa di serie numero otto e numero 228 WTA, capace di regolare con un convincente 6-2/6-3 la tedesca Sziedat.

Tutto liscio per la testa di serie numero due Nuria Brancaccio, numero 192 WTA che si appresta a diventare la favorita per la vittoria finale. La tennista di Torre del Greco, sorella del tennista Raul Brancaccio, ha regolato con una prestazione superba la cinese Shi, con l’imponente punteggio di 6-0/6-1 ed aspetta ora la francese Alice Rame.

Gran battaglia del derby tra Camilla Rosatello e Giorgia Pedone, giocatrici che si aggirano tra le prime duecentocinquanta tenniste al mondo e non si sono risparmiate nel match terminato per il punteggio di 1-6/7-6/6-2 proprio in favore della Rosatello, alla quale ora tocca incontrare un volto noto di questo torneo, la greca Despina Papamichail, trionfante lo scorso anno in doppio in coppia con la colombiana Lirazzo.

Altro match degno di nota in questo primo turno ricco di qualità è stato lo spettacolo offerto dalla partita di chiusura di ieri sera tra Silvia Ambrosio e la napoletana Federica Sacco, terminato in favore della prima con il punteggio di 5-7/6-1/6-3 dopo una battaglia di due ore complessive, al termine della quale il Tennis Club Caserta ha voluto omaggiare la manifestazione con una cena proprio nella location di Via Laviano.

Nella giornata di oggi in campo gli ottavi di finale con i seguenti incontri in rassegna:

M.B.Ribera-X.Yao

C.Rosatello- D.Papamichail

J.Ortenzi- T.Rakotomanga Rajaonah

V.Strakhova- A.Mazzola

A.Raggi- A.Lazaro Garcia

S.Bandecchi- S.Ambrosio

A.Rame- N.Brancaccio

A.Zantedeschi- C.Alves