INTERNAZIONALI FEMMINILI DI TENNIS. Continua la favola della francese Ramé, domani la sfida in finale con Lazaro Garcia. Nel doppio spunta anche una giovane campionesse slam

Nel pomeriggio si sono decise le semifinali, delineando le due giocatrici che si sfideranno per il trofeo all’ombra della Reggia nella giornata di domani. Occhio ad alcuni nomi interessanti nel doppio

CASERTA (alfonso centore)- Se il fine settimana rende sempre le cose più piacevoli, questa volta non si può urlare all’eccezione, con il grande tennis all’ombra della Reggia di Caserta che giunge alle fasi calde del torneo. La kermesse organizzata dal TC Caserta di Via Laviano, infatti, si avvia a conclusione nella giornata di domani in cui, come da tradizione della domenica, sono programmate le finali.

Non ha finito di stupire la francese Alice Ramé con il suo tennis estroso e dotato di altissima sensibilità, una delle poche donne a vantare un rovescio ad una mano di tutto rispetto nel ranking mondiale e che non ha perso occasione di brillare nella settimana casertana. Per lei altro successo nella semifinale, ancora una volta dopo una lunga battaglia (3-6/7-5/6-4), questa volta contro la connazionale Rakatomanga Rajaonah, talento classe 2005 dotata di grande esplosività.

La seconda semifinale ha visto il trionfo della spagnola Andrea Lazaro Garcia, distruttrice delle speranze del pubblico di ritrovare un’italiana in finale. Si è dovuta arrendere, infatti, in due set Camilla Rosatello capace di lottare nel primo parziale, ma senza tenere il ritmo nel secondo garantendo l’accesso alla finale alla propria avversaria con il punteggio di 6-4/6-1.

Un occhio di riguardo va dato anche al doppio che domani vedrà impegnate in campo le due coppie che si giocheranno la finale: le sorelle Cho, ben affermate nel doppio a livello Challenger ed ITF, sfideranno il duo Geerlings-Sonobe. Per i più investiti nel mondo del tennis non sarà stato difficile riconoscere il nome di Wakana Sonobe, talento giapponese di soli diciassette anni e già campionessa all’australian open juniores ad inizio anno.