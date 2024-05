Interventi improvvisi ed urgenti: c’è la convezione tra comune e ditta privata

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – L’ufficio manutenzione, che fa capo all’area tecnica di cui è dirigente l’ingegnere Valeria Mileva, deve dotarsi della possibilità di riuscire a reperire il più disparato materiale che sia utile agli interventi improvvisi e imprevedibili. Lo ha sostenuto la stessa responsabile del servizio che con propria determina ha dunque affidato l’incarico ad una ditta del posto, che ha l’onere di fornire al Comune tutti quei materiali che si possono rendere utili per le più svariate ragioni per le quali si renda necessario l’intervento degli uffici soprattutto al fine di garantire sicurezza ed incolumità pubblica. Un provvedimento sicuramente innovativo con il quale l’amministrazione di Vito Marotta punta a rimediare a quelle situazioni spesso incresciose che vengono a verificarsi in città. Il valore della convenzione è stato stabilito nella cifra di circa mille euro.