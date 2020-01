Investimento sulla Casilina. Donna 67enne trasportata in elicottero al Policlinico

E’ giunta a Roma con l’elicottero, in codice rosso, la 67enne ucraina, residente a Cassino, che giovedì scorso, 9 gennaio, nel pomeriggio è stata investita sulla via Casilina a Cervaro, in provincia di Frosinone. E’ stata ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Tor Vergata. La donna è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del caso. Sotto choc, invece, l’investitore, un 62enne originario della provincia di Caserta ma residente nella città Martire, che si è subito fermato a prestare soccorso alla donna. La dinamica dell’investimento è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, diretti dal vice questore Stefano Macarra, e degli agenti del Commissariato, coordinati dal vice questore Raffaele Mascia.

Erano le 18,30 circa di giovedì scorso, quando all’altezza dell’incrocio Medaglia d’Oro a Cervaro, in provincia di Frosinone, è avvenuto l’incidente. La Lancia Lybra, per cause in corso d’accertamento, ha urtato la donna che è finita prima sul parabrezza della vettura, lesionandolo, e poi a terra. Un impatto violento che ha messo a serio rischio la sua vita. Immediata la richiesta di aiuto giunta ai soccorritori: sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 che l’ha stabilizzata e trasportata in ospedale mentre veniva allertato l’elicottero.