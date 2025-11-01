Ispezione a sorpresa dei carabinieri: guai per due imprenditori casertani

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

GRAZZANISE – Ispezione a sorpresa per un cantiere edile situato lungo la strada provinciale 147, da parte dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta. Durante i controlli di ieri, 31 ottobre, sono emerse diverse irregolarità riguardanti la sicurezza dei lavoratori, in particolare modifiche non autorizzate ai ponteggi e l’assenza di parapetti di protezione.

Due responsabili delle imprese operanti nel sito sono stati denunciati in stato di libertà. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3.000 euro. In un’altra operazione sul territorio comunale, durante un controllo stradale, sono stati denunciati due uomini trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli.