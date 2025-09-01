Jerry Calà e Umberto Smaila a BAIA DOMIZIA, l’annuncio del sindaco Guido Di Leone: “Una vera bomba di fine stagione”

Ingresso gratuito

BAIA DOMIZIA – Continua l’estate all‘Arena Village di Baia Domizia dove nel prossimo fine settimana sono attese due miti dello spettacolo e del cinema italiano.

Jerry Calà e Umberto Smaila, la sera del 5 settembre e del 6 settembre, sono attesi a Baia Domizia per un finale d’estate da sogno. A dare l’annuncio è stato il primo cittadino Guido Di Leone.

“Dopo una vita trascorsa alla “Capannina di Forte dei Marmi”, hanno scelto di far vibrare Baia Domizia con i loro show unici. Una vera bomba di fine stagione! Preparatevi a cantare, ballare e divertirvi come mai prima. 5 Settembre – Jerry Calà6 Settembre – Umbertone Smaila. Sono emozionato nel fare questo annuncio. In questi anni abbiamo lavorato senza sosta nel cercare di alzare il livello della nostra Baia Domizia, ispirandoci sempre alle più grandi mete d’Italia e d’Europa. Sognavamo una Baia piena di cantanti e di attori, in stile Forte dei Marmi, ed oggi per concludere questa ultima nostra estate insieme, ho chiesto a questi due Big di venire a mettere la ciliegina su questo nostro progetto di rilancio.”