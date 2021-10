GRICIGNANO D’AVERSA – G20 in corso a Roma e lunedì è attesa a Gricignano Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti, Joe. Arriverà in tarda mattinata per visitare la base della Us Navy e la “Naples Middle High School”, la scuola frequentata dai ragazzi presenti nella base. Incontrerà insegnanti e studenti. La visita uffiaciale si svolgerà a porte chiuse per motivi di sicurezza.