Ancora una tragedia scuote il casertano. Sconvolta la comunità

CARINARO – Un malore improvviso ha strappato Marco Affinito alla vita e all’affetto dei suoi cari a soli 20 anni. La corsa disperata in ospedale dove purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. I suoi sogni, la sua voglia di vivere si sono spenti precocemente gettando nel dolore la famiglia, gli amici e quanti lo hanno amato.