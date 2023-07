Katia Bidognetti agli arresti domiciliari, si aggrava la posizione del compagno

E’ quanto è emerso oggi dal processo di questa mattina celebrato dinanzi al gup Nicoletta Campanaro del tribunale di Napoli

CASAL DI PRINCIPE – (gv) Scarcerata agli arresti domiciliari Katia Bidognetti figlia del capoclan Francesco Bidognetti. E’ quanto è emerso oggi dal processo di questa mattina celebrato dinanzi al gup Nicoletta Campanaro del tribunale di Napoli dove (come abbiamo anticipato precedente articolo) sono stati chiesti 32 riti abbreviati nell’ambito della maxi operazione dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, coordinata dalla Dda di Napoli, sulla riorganizzazione del clan dei Casalesi, in particolare delle fazioni Schiavone e Bidognetti. Katia Bidognetti, difesa dall’avvocato Carlo De Stavola, era detenuta a Roma dal mese di novembre del 2022. Si è aggravata invece la posizione del compagno della donna Carlo D’Angiolella, per il quale, dopo le accuse di altri collaboratori di giustizia, è stata formulata anche la contestazione di associazione di stampo mafioso. Agli indagati oltre al reato associativo, sono stati contestati reati fine quali estorsioni in danno di numerosi operatori commerciali, traffico di sostanze stupefacenti e contestuale controllo dell’attività di cessione di droga realizzato da terzi soggetti. Nel gruppo di fuoco coinvolto anche l’altro figlio di Bidognetti Gianluca difeso dall’avvocato Domenico Della Gatta.