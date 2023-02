La battaglia tra un cittadino CASERTANO E SKY per il pacchetto Calcio e Sport. LA STORIA E IL RISARCIMENTO

L’uomo, dopo una serie di reclami andati a vuoto, ha chiesto l’aiuto del Codacons di Caserta

CASERTA – È finita con il pagamento di una penale la diatriba legale tra Sky e un cittadino casertano.

L’uomo, utente della società appartenente al gruppo di Rupert Murdoch, aveva aderito al pacchetto “Sky+Calcio+Sport“.

Il cittadino casertano, però, era riuscito a usufruire solo di alcuni di questi servizi previsti nel pacchetto e, per questo motivo, aveva effettuato dei reclami al servizio clienti della società televisiva, per ottenere il rimborso di quanto non utilizzato.

Richiesta di risarcimento che, però, non aveva sortito alcun effetto.

Il cittadino casertano, quindi, ha deciso di contattare la sede del nostro capoluogo di provincia della Codacons,

per chiedere di attivare un’azione presso il giudice di pace.

La Corte, alla fine, ha dato ragione all’utente di Caserta e alla sezione casertana dell’ associazione dei consumatori.

Il giudice di pace ha previsto la liquidazione di una penale di 3 euro al giorno e il rimborso di quanto pagato

dall’utente ma non usufruito.